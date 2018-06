Protesto de estudantes termina em tumulto Uma manifestação, com cem estudantes, por passe livre e contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 1,90 para R$ 2,20 terminou em tumulto, ontem à tarde, na frente do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Os alunos invadiram a rua e motoristas chamaram a PM. Houve confronto. Quatro estudantes e três adolescentes foram levados à delegacia.