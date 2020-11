Protesto em Brasília lembra os 7 dias da morte de João Alberto

Um protesto em frente a um supermercado da rede Carrefour na 403 Sul, em Brasília, lembrou os sete dias da morte de João Alberto Silveira Freitas, em uma loja da empresa em Porto Alegre. Os manifestantes levaram cartazes contra o racismo e o estabelecimento foi fechado. Algumas pessoas que participavam da manifestação jogaram sacos de tinta vermelha contra a fachada.

Leia Também Após morte no Carrefour, Senado aprova projeto para aumentar pena a crime cometido por discriminação

A manifestação, que reuniu cerca de 70 pessoas, ocorreu de 17h às 20h30. João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por dois homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefour no bairro Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra. Um dos agressores era segurança do local e o outro, um policial militar temporário.

O caso repercutiu no Brasil e no exterior, motivando vários protestos. Em redes sociais, usuários organizaram boicotes contra o Carrefour, que considerou a morte "brutal" e disse que "adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos"