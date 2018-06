Protesto no Recife tem pratos vazios para criticar governo Uma mesa posta com pratos vazios, faixas afirmando que o programa Fome Zero morreu de fome, orquestra de frevo, passistas e gente fantasiada de vampiro deram o tom do protesto realizado hoje na entrada de Brasília Teimosa, no bairro do Pina, zona sul do Recife, criticando promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito candidato à reeleição João Paulo (PT). Prevista para ocorrer amanhã, durante rápida visita do presidente, a manifestação foi antecipada para evitar constrangimentos, de acordo com o presidente da União dos Moradores de Brasília Teimosa, Moacir Gomes. Caracterizado como presidente, portando uma faixa presidencial, ele afirmou que o "Fome Zero morre de fome, mas o presidente não" e prometia dividir lagosta e champanhe com outros manifestantes que encarnavam o ministro Humberto Costa, Waldomiro Diniz (com uma mala preta) e o prefeito.