Protesto reúne 5 mil sem-teto no Palácio dos Bandeirantes Os cerca de cinco mil sem-teto que realizam um protesto desde a manhã desta sexta-feira, 30, estavam concentrados em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Giovani Gronchi, no Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta das 14 horas. De acordo com informações da Polícia Militar, os manifestantes saíram às 10h20 de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e seguiram em passeata rumo ao palácio, onde exigem uma reunião com o governador José Serra para reivindicar moradias. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eles ocupavam toda a avenida, complicando o tráfego nas proximidades.