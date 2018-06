Protestos contra Emenda 3 interrompem trânsito no RS Uma série de manifestações pela manutenção do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Emenda 3 da Lei da Super-Receita provocou interrupções no serviço de transporte de passageiros de Caxias do Sul e no tráfego rodoviário na região metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira, 23. A intenção, segundo dirigentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que organizaram os atos, foi chamar a atenção dos trabalhadores e dos deputados federais para a perda de direitos que a derrubada do veto e a aprovação da emenda traria por facilitar a substituição de empregados por prestadores de serviços autorizados a emitir nota fiscal. Em Caxias do Sul, a falta de transporte urbano fez com que milhares de pessoas chegassem atrasadas ao trabalho. A interrupção do fluxo na BR-116, em Sapucaia do Sul, e na BR-386, em Canoas, provocou congestionamentos de cinco quilômetros nos dois sentidos das rodovias. Após o bloqueio das estradas, os manifestantes da região metropolitana se reuniram diante do Sítio do Laçador, no acesso ao aeroporto de Porto Alegre, para mais um ato público. Ao final da manhã o fluxo do tráfego rodoviário e transporte urbano de passageiros em Caxias do Sul estavam normalizados.