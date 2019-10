Protestos e toque de recolher no Chile afetam voos; veja cancelamentos

SÃO PAULO - A onda de protestos no Chile e o toque de recolher instituído na capital têm afetado as atividades do aeroporto de Santiago nos últimos dias. A situação abrange especialmente os voos da Latam, cujos voos estão cancelados ao menos até as 10 horas da manhã desta segunda-feira, 21. A Sky Airline e a JetSmart também cancelaram e reprogramaram voos.

O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem nove voos vindos de Santiago nesta segunda-feira, além de outros 10 que têm a capital chilena como destino, incluindo companhias aéreas variadas. Até as 8 horas, os únicos cancelamentos confirmados são dos voos LA755 e LA764, respectivamente com destino e saída de Guarulhos, ambos da Latam.

Em nota, a companhia pede que os passageiros que tiverem o voo cancelado não se dirijam ao aeroporto e indica que consultem o status da viagem pelo site. Ela também anunciou que que todos os voos com origem ou destino para o Chile marcados para esta segunda, 21, e terça-feira, 22, podem ter a data original alterada em até 20 dias, sem a cobrança de multa. Em caso de cancelamento, é possível pedir reembolso.

Além disso, em nota, a Latam diz a decisão foi motivada pela “situação atual de manifestações no Chile e o toque de recolher (...), que afetou a locomoção tanto dos passageiros quanto dos funcionários da companhia”. A companhia também traz instruções para que clientes apresentem a autoridades o cartão de embarque como “salvo-conduto” para conseguir chegar ao aeroporto.

A companhia JetSmart informou, também, ter cancelado ou reprogramado todos os voos marcados para a manhã desta segunda-feira. A lista não contempla nenhuma cidade brasileira como origem ou destino. Os passageiros afetados poderá mudar a data sem viagem sem custo para os próximos 30 dias.

A Sky Airline também cancelou ou reprogramou voos, tendo garantido que terão "a máxima flexibilidade" para atender os afetados sem causar custos adicionais. Além disso, divulgou os telefones para atendimento dos clientes passageiros: (21) 3958-8200 e (11) 4949-0900.

Centenas de pessoas passaram a noite no aeroporto de Santiago

Segundo informações da agência EFE, centenas de passageiros passaram a noite de domingo, 20, e a madrugada desta segunda-feira, 22, no aeroporto de Santiago. O motivo foram os cancelamentos de voos motivos pelo toque de recolher e os protestos que ocorrem na capital há três dias.

Pela madrugada, os passageiros ganharam alimentos, água e cobertores. A Latam é a principal companhia aérea que opera no aeroporto de Santiago, cuja parte da frota de aviões permanece estacionada nas pistas por tempo indeterminado.

Voos cancelados pela Latam