Protestos, polêmica das biografias e o acordo dos EUA para evitar calote são destaques da semana

Multidão em apoio aos professores na Av. Rio Branco, no Rio. Foto: Fábio Motta/Estadão

Protestos violentos no Dia do Professor que acabaram com a prisão de manifestantes em São Paulo e no Rio estão entre os principais assuntos da semana. A permanência do técnico Tite no Corinthians e o grupo de ativistas que libertou cães usados em testes também ganharam destaque.

Veja os principais assuntos:

1) Congresso aprova acordo e EUA evitam 'calote'. Entenda a crise.

2) Biógrafo desmente Chico Buarque. Cantor pediu desculpas. Veja o debate sobre a polêmica das biografias.

3) Protesto de petroleiros contra leilão de Libra paralisa refinarias.

4) Rio e São Paulo têm protestos violentos no Dia do Professor. Veja fotos.

5) Suíça revela 836 mil dólares na conta de investigado do caso Alstom.

6) Adversários têm de estudar muito, diz Dilma.

7) Joaquim Barbosa admite possibilidade de candidatura após aposentadoria.

8) PCC prepara ataques na Copa e Comando-Geral põe PMs em alerta. Ouça as ameaças do PCC.

9) Diretoria do Corinthians decide manter Tite no comando.

10) Ativistas libertam cães usados em testes no interior de SP. Veja fotos.

Ativistas invadem laboratório para libertar cães usados em testes. Foto: Edison Temoteo/Futura Press