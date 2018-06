PSB de Diadema quer vice-prefeito na chapa de Paulo Skaf O vice-prefeito de Diadema, Gilson Menezes (PSB), está sendo cotado pelo partido para ser o candidato a vice do empresário Paulo Skaf (foto) na disputa pelo governo de São Paulo. O nome de Menezes surgiu durante reunião do Conselho Político do PSB na quinta-feira e, a partir de hoje, devem ser agendadas reuniões entre Menezes, Skaf e o presidente do PSB paulista, Márcio França, para tratarem do assunto. O primeiro secretário da Executiva Estadual do PSB, Wilson da Silva, no entanto, disse que em nenhum momento chegou "oficialmente" para a Executiva a possibilidade de uma chapa Skaf-Menezes. "Há dificuldade de sairmos com chapa pura, o que enterraria nossas futuras alianças", completou. O partido ainda correria outro risco: a Lei Eleitoral permite que Menezes seja candidato a vice de Skaf, mas, se for preciso que ele assuma a Prefeitura de Diadema numa eventual ausência do prefeito, Mário Reali (PT), então ele se tornaria inelegível.