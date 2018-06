PSB diz que não pedirá cargos O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, afirmou ontem que o novo presidente da Infraero), Sérgio Gaudenzi, filiado ao partido, foi ''''blindado'''' para poder comandar a estatal sem pressão política. ''''O partido deu total liberdade. Qualquer nomeação que queira fazer deve acertar com o ministro (Nelson Jobim) e com o presidente Lula.'''' Segundo Campos, Gaudenzi pode dispensar ''''alguém do partido que bater na porta pedindo alguma coisa''''.