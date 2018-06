PSB e PSOL fecham candidaturas estaduais

O PSB gaúcho aprovou, durante convenção estadual no sábado, a coligação com o PT. O encontro aprovou a indicação de Beto Grill como vice na chapa com o candidato ao governo Tarso Genro. Também no sábado, o PSOL realizou sua convenção estadual para oficializar a candidatura de Pedro Ruas ao governo, com Marliane Ferreira dos Santos como vice. O partido oficializou ainda dois nomes para o Senado: Bernadete Menezes e Luiz Carlos Lucas.