PSB lança pré-candidatura de Renato Casagrande ao governo O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou anteontem a pré-candidatura do senador Renato Casagrande ao governo do Espírito Santo. Durante seu discurso, o senador utilizou expressões como "travessia de momentos" e "combate a vícios políticos" para definir sua postura na corrida eleitoral. "Estou aqui assumindo esse papel para unir o Estado, os empresários, trabalhadores, lideranças. Unir o Espírito Santo em torno de uma forte travessia construída nos últimos oito anos sob a liderança de Paulo Hartung", disse, referindo-se ao governador do PMDB. Nascido em Castelo e criado até os 10 anos na localidade de Povoação, Casagrande relembrou a infância humilde no Sul do Estado, falou sobre os estudos, o trabalho com o pai em um mercado de verduras e o período universitário em Viçosa, Minas Gerais. "O principal ponto de quem quer governar um Estado como o Espírito Santo é a transparência. O eleitor tem que conhecer minha vida pessoal e a minha vida pública."