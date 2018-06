O programa do PSB é explicito na defesa do socialismo. Afirma que "a socialização realizar-se-á gradativamente" e que a propriedade privada deve ser mantida "sem prejuízo do interesse coletivo".

A defesa do liberalismo era parte integrante do antigo nome do DEM: Partido da Frente Liberal (PFL). O DEM critica a interferência do Estado na economia e defende o livre mercado.