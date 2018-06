PSC pede substituição do candidato a governador no TRE-SP O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo recebeu na quinta-feira, 1, pedido do Partido Social Cristão (PSC) para substituição dos candidatos a governador e vice, Tarcisio Roberto Foglio e Samuel Rodrigues, pelos candidatos Jan Nicolau Baaklini e Jean Marcelo Veronezzi. As candidaturas de Foglio e Rodrigues ainda não foram julgadas pelo TRE, que deverá também analisar o pedido de substituição feito pelo PSC. O Tribunal tem até 23 de agosto para julgar todos os pedidos de registro. Segundo informações do TRE-SP, os atuais candidatos tiveram suas candidaturas impugnadas pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em julho e apresentaram suas defesas no mesmo mês. De acordo com a legislação, "será facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro cassado, indeferido ou cancelado".