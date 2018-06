PSD mira prefeituras tucanas do interior

SOROCABA

O Partido Social Democrático (PSD), legenda que o prefeito paulistano Gilberto Kassab pretende criar ainda neste ano, começou a atacar as bases tucanas também no interior do Estado de São Paulo.

O prefeito de Itu, Herculano Júnior, que anunciou a saída do PV para organizar o partido de Gilberto Kassab na região de Sorocaba, admite que as cidades governadas pelo PSDB são o alvo preferencial do novo partido, já que formam a maioria na região. "É natural que sejam nossos objetivos principais." Nesta semana, seis vereadores paulistanos do PSDB anunciaram a saída do partido rumo ao PSD.

Herculano anunciou também que o PSD planeja ter candidato próprio a prefeito em Sorocaba, maior cidade da região e administrada há 14 anos pelo PSDB.

O nome do possível candidato não foi definido. Já se sabe que o ex-deputado e atual vereador José Crespo vai trocar o DEM pelo partido de Kassab. Crespo foi candidato derrotado à Prefeitura de Sorocaba nas três últimas eleições, mas na Assembleia era da base de sustentação do governo. Na região, um dos principais redutos tucanos do interior, o PSD conseguiu a adesão de três prefeitos.

Políticos com mandato em Capela do Alto, Boituva, Tatuí e Itapetininga também teriam manifestado interesse em aderir à nova sigla. Em Itu, três vereadores assumiram compromisso com Herculano. Ele disse que já estão formadas "no papel" comissões em 80 municípios de uma área que vai de Osasco, na Grande São Paulo, a Jaú, no centro do Estado. "Assim que o partido tiver o registro, vamos entrar com a papelada em cartório", disse.

Até o fim do ano a sigla quer ter comissões do partido em todas as 645 cidades paulistas. O PSD conta com uma lista de 200 pré-candidatos a vereador. A expectativa é ter candidatura a prefeito nas principais cidades. "A ideia é buscar apoio para ter candidaturas fortes. Felizmente, opções não faltam", disse Herculano. Entre os nomes estão vários ex-prefeitos tucanos que ficaram sem espaço em suas cidades. Alguns receberam telefonemas do próprio Kassab.

Os fundadores do PSD também estão de olho em prefeituras do DEM ou de prefeitos insatisfeitos em seus partidos. "A maioria dos prefeitos do DEM está vindo (para o PSD). E outros que estão insatisfeitos em suas legendas estão avaliando", afirmou o deputado Guilherme Campos, coordenador do PSD na região de Campinas.

Além de Itu, o novo partido contabiliza as prefeituras de Mogi das Cruzes, Leme, Paulínia e Estiva Gerbi. Até dia 30, os fundadores pretendem coletar 50 mil assinaturas na região de Sorocaba. O PSD precisa de 500 mil nomes para obter o registro no Tribunal Superior Eleitoral.

Cachaça

Kassab descartou ontem usar o número 51 para o PSD. Segundo ele, o número representa estar associado a uma bebida, a cachaça 51. Disse ainda que analisa outros números, como o 30.