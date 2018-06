PSD quer entregar pedido de registro no TSE na 6ª-feira O PSD entrará na sexta-feira com o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), última etapa para a formalização do partido do prefeito Gilberto Kassab. Segundo o secretário-geral da comissão provisória do PSD, Saulo Queiroz, a executiva nacional reúne-se amanhã em Brasília para juntar as cerca de 500 mil assinaturas de apoio que já teriam sido certificadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de nove Estados, como exige a lei. Os dirigentes se encontrarão com a presidente Dilma Rousseff e com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso.