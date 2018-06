PSDB ameniza episódio e lança ataque a petistas

O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, coordenador da campanha tucana, pôs em prática a estratégia de criticar os petistas ao mesmo tempo em que tentava justificar as declarações de Índio da Costa ? que na sexta-feira disse que o PT tem ligação com o narcotráfico.

"O que está se discutindo são fatores de conhecimento público. É a relação do PT com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). E as Farc se sustentam, em grande parte, com dinheiro do narcotráfico", declarou o senador.

Na avaliação de integrantes da campanha, no entanto, Índio avançou o sinal ao fazer a relação direta entre o PT e o narcotráfico. "O que o Índio diz é de responsabilidade dele", afirmou Guerra, acrescentando que o vice "falou por iniciativa própria".

Desde que foi escolhido candidato a vice, Índio tem dado declarações críticas em relação ao governo e à Dilma, orientado pela coordenação da campanha.

Acompanhado do vice-presidente executivo do partido, Eduardo Jorge, e do senador Álvaro Dias (PR), Guerra falou que o PT faz uma "operação política" ao anunciar o processo contra Índio, com o objetivo de "inverter as prioridades". "Estão fazendo barulho em torno de quase nada", completou.

Guerra anunciou que o PSDB vai entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo a investigação da denúncia publicada pela revista Veja no fim de semana.

Na reportagem, o ex-prestador de serviço do Palácio do Planalto Demetrius Felinto disse ter tido acesso às imagens que comprovariam que Dilma, então ministra da Casa Civil, recebeu a então secretária da Receita Federal, Lina Vieira, para tratar de uma investigação sobre a família Sarney. A candidata do PT nega o encontro, e o Palácio do Planalto afirma não dispor mais das gravações do circuito interno de TV. À revista Felinto afirmou que as imagens existem.

"Onde estão essas imagens, quem são os responsáveis", questionou Dias. O PSDB já tinha recebido as denúncias de Felinto, por email enviado ao gabinete do senador. "Como ele recuou (das denúncias) no começo do ano, respeitamos", afirmou.