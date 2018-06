PSDB amplia eleitorado de prévias em SP Em reunião ontem com os quatro pré-candidatos do PSDB à Prefeitura paulistana, o diretório estadual do partido resolveu ampliar o colégio eleitoral que poderá votar nas prévias para escolher os candidatos das eleições do ano que vem. A manobra foi vista como uma derrota do grupo do secretário de Energia e pré-candidato, José Anibal, único dos aspirantes tucanos à Prefeitura que votou a favor do colégio eleitoral mais restrito.