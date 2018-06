PSDB define regras para prévias de 2012 As prévias que vão decidir o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo em 2012 começam a ganhar contorno. Apesar de haver certas divergências entre o diretório estadual e o municipal, já há consenso quanto a que as eleições internas sejam no começo do ano que vem e abertas a voto a todos os filiados, mas com limitação da data de filiação.