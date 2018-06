PSDB e PFL vão usar tribuna para apontar as "mentiras" de Lula A estratégia da coordenação de campanha presidencial do candidato da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin, é tentar colar no candidato Lula a pecha de "mentiroso". Com essa disposição, eles vão examinar "com lupa" o programa eleitoral no rádio e na televisão e os discursos do presidente Lula nos palanques pelo Brasil. Uma das idéias é identificar cada obra anunciada como grande feito do governo e não concluída. Líderes dos dois partidos afirmam que muitas vezes as obras nem sequer saíram do papel, como é o caso da chamada Refinaria do Nordeste, que será construída em Recife, e tem sido citada pelo presidente como obra de seu governo.