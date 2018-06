PSDB escala FHC para estrelar propaganda de TV

O ex-presidente aparecerá nos comerciais da legenda que irão ao ar durante quatro dias, na TV, a partir de 21 de setembro. As inserções de 30 segundos serão exibidas cinco vezes ao dia. Além de FHC, devem aparecer nos comerciais o governador Geraldo Alckmin e o presidente estadual do partido, Pedro Tobias.

Na semana que vem, o ex-presidente vai definir as linhas gerais do seu discurso nas inserções. A ideia é que defenda uma bandeira da ética, fazendo um contraponto aos recentes escândalos de corrupção envolvendo o governo federal. O convite para FHC aparecer nos programas faz parte de uma estratégia do partido de recuperação do legado do ex-presidente com o eleitor.