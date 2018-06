PSDB lança Alckmin para suceder a Serra Com presença confirmada do presidenciável José Serra, Geraldo Alckmin torna-se hoje, em convenção do PSDB paulista, o candidato oficial do partido a governador. O evento, ao custo de R$ 180 mil, será um contraponto à convenção do PT em Brasília, no mesmo horário, e ratificará a aliança com o PMDB no Estado, com o candidato ao Senado Orestes Quércia.