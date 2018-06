PSDB-MG apoiará Serra formalmente O PSDB mineiro formaliza amanhã compromisso de apoio à pré-candidatura do governador paulista, José Serra, à Presidência. Para afastar suspeitas quanto ao empenho do governador mineiro, Aécio Neves, o deputado Nárcio Rodrigues, presidente do PSDB-MG, solicitou audiência com Serra e vai levar um compromisso "institucional" com a sua candidatura.