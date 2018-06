PSDB pede a Kassab que vete publicidade em muro Depois de uma reunião com 150 pessoas e presidentes de todos os diretórios zonais do PSDB paulistano, o partido decidiu enviar carta ao prefeito Gilberto Kassab (DEM). Pede-se o veto ao projeto de lei, aprovado na Câmara, que abranda as proibições da Lei Cidade Limpa, em caso de propaganda política, liberando a utilização de muros residenciais. A decisão contraria a bancada de vereadores do partido. Dos 12 parlamentares da legenda, apenas Gilberto Natalini se manifestou publicamente contra a brecha. A carta foi assinada pelo presidente do diretório municipal do PSDB, José Henrique Reis Lobo. "Se isso realmente acontecer, 2010 será o ano em que vamos assistir à degradação da cidade, como nos anos anteriores aos da lei. Para quem acredita, como nós, que nenhum outro interesse deve sobrepor-se ao público, a informação causa perplexidade e, se a proposta vingar, representará um retrocesso", diz Lobo na carta. Para o Estado, ele afirmou que não pretende confrontar os vereadores. "O objetivo é dar respaldo partidário para o prefeito vetar a lei. Os vereadores muitas vezes agem pela conjuntura." Para Carlos Bezerra, líder do PSDB, o texto é "fruto da desinformação do presidente Lobo". "Quem o assessora não tem o histórico das informações. O que nós fizemos foi a correção de uma imprecisão no projeto de lei que acabava com o Cidade Limpa. Era um projeto que, na prática, o atropelava e criava um desordenamento jurídico na cidade." A decisão de liberar os muros para a propaganda política conseguiu unir PSDB e PT. "A proibição de usar os muros cria desigualdade com as campanhas de outras cidades. Os candidatos novos teriam dificuldade em se divulgar", afirma José Américo, vereador e presidente do PT paulistano. O prefeito, que não se manifestou oficialmente sobre a carta de Lobo, deve sancionar a mudança. Ele avalia que qualquer decisão relativa às eleições de 2010, que são nacionais, deve ser tomada pelo TSE.