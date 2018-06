PSDB poderá ser o partido com mais governadores Com candidatos disputando o segundo turno em cinco Estados do País, o PSDB poderá terminar a eleição com o maior número de governadores entre todos os partidos. No primeiro turno, PSDB, PT e PMDB foram os mais bem sucedidos, vencendo em quatro unidades federativas. Agora, com nove disputas ainda em aberto, os tucanos lideram pesquisas em três Estados (Alagoas, Goiás e Pará) e mantém esperanças no Piauí e Roraima. Além disso, o PSDB já garantiu os governos de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Tocantins. Para o PT, que venceu no Rio Grande do Sul, Bahia, Acre e Sergipe, as chances estão concentradas no Distrito Federal e Pará. O PSB também pode pular de três governos para seis, se conseguir vencer no Piauí, Paraíba e Amapá amanhã.