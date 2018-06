PSDB quer inquérito do Ministério Público sobre pesquisa Sensus Os advogados do PSDB entrarão amanhã com uma representação no Ministério Público Eleitoral pedindo a abertura de inquérito para investigar a última pesquisa feita pelo Instituto Sensus, que apontou empate técnico entre os pré-candidatos José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).