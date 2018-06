PSDB quer levar convenção tucana para o Nordeste

A ideia do partido é fazer o evento no dia 12 de junho, um dia antes da convenção do PT, já acertada para o dia 13, em Brasília. As convenções partidárias devem acontecer entre os dias 10 e 30 de junho. Líderes tucanos defendem o lançamento mais perto possível do início do prazo, já que a oficialização do nome do candidato permite ações proibidas na pré-campanha.

A realização da convenção em Salvador, acreditam tucanos, dará um ar de brasilidade ao evento. Fora do Nordeste, chegaram a ser cotadas como sede do evento Brasília e Belo Horizonte. A capital de Minas foi descartada por ter sido escolhida como palco da convenção de 2006, quando o PSDB rachado lançou o nome de Geraldo Alckmin como candidato ao Planalto. Brasília já foi sede, em abril, de um evento da oposição que sacramentou o nome de Serra como pré-candidato e usualmente é a capital escolhida por todos os partidos para a realização das convenções. A escolha por Salvador, avaliam, seria emblemática. / ANA PAULA SCINOCCA