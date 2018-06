PSDB rompe com Cid Gomes e terá candidato no Ceará O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), terá adversários na disputa estadual. O PSDB cearense, cujo líder maior é o senador Tasso Jereissati, decidiu romper com ele e lançar candidato próprio. Cid disputará a reeleição e tem sido pressionado a escolher entre Tasso e o ex-ministro José Pimentel (PT) para companheiro de chapa majoritária para a segunda vaga ao Senado. Até agora, Cid só definiu apoio à pré-candidatura do deputado Eunício Oliveira para uma das duas vagas.