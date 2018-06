PSDB tem mais cabeças de chapa nos Estados

O PSDB apresentou candidaturas em São Paulo (Geraldo Alckmin), Minas (Antonio Anastasia), Rio Grande do Sul (Yeda Crusius), Paraná (Beto Richa), Mato Grosso (Wilson Santos), Goiás (Marconi Perillo), Ceará (Marcos Cals), Acre (Tião Bocalom), Pará (Simão Jatene), Roraima (Anchieta Júnior), Tocantins (Siqueira Campos), Piauí (Sílvio Mendes), Rondônia (Expedito Júnior), Alagoas (Teotônio Vilela Filho) e Amapá (Jorge Amanajás).

O PMDB ocupa a cabeça de chapa no Rio (Sérgio Cabral), Minas (Hélio Costa), Rio Grande do Sul (José Fogaça), Maranhão (Roseana Sarney), Goiás (Iris Rezende), Mato Grosso (Sinval Barbosa), Pernambuco (Jarbas Vasconcelos), Bahia (Geddel Vieira Lima), Tocantins (Carlos Gaguim), Rondônia (Confúcio Moura), Mato Grosso do Sul (André Pucinelli) e Paraíba (José Maranhão).

Os candidatos petistas são Aloízio Mercadante(SP), Jaques Wagner (BA), Tarso Genro (RS), Zeca do PT (MS), Tião Viana m(AC), Ana Júlia Carepa (PA), Ideli Salvati (SC), Raul Filho (TO), Marcelo Déda (SE) e Agnello Queiroz (DF). E o partido de Marina lançou os verdes Fábio Feldman (SP), Fernando Gabeira (RJ), Marcelo Silva (CE), Sérgio Xavier (PE), Luiz Bassuma (BA), José Fernando Aparecido (MG), Montserrat Martins (RS), Paulo Salamuni (PR) e Tereza Brito (PI).