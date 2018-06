PSDB tenta manter em segredo reunião da cúpula em SP O PSDB recorreu a um jogo de gato e rato para manter segredo sobre reunião de José Serra com coordenadores de campanha, incluindo o presidente do partido, senador Sérgio Guerra (PE). Assessores confirmaram apenas que Serra e Guerra se encontrariam à noite, em reunião "de rotina" em São Paulo, sem relação com a pesquisa CNI/Ibope, que apontou Dilma Rousseff pela primeira vez à frente do tucano. Na pauta estaria a escolha do vice.