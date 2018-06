PSDB vai rever projeto criado por Paulo Maluf O PSDB decidiu não apoiar a votação já no início de abril da Lei Maluf, projeto de autoria do deputado e ex-prefeito Paulo Maluf (PP) que prevê punições a promotores e procuradores que eventualmente agirem com má-fé. "Não podemos, por causa de desavenças pessoais desse ou daquele parlamentar, nortear as ações do PSDB no que tange ao Ministério Público", declarou o deputado Carlos Sampaio (SP), vice-líder tucano na Câmara. "Reconhecemos exageros na atuação de alguns promotores, mas por causa de uns poucos excessos não se pode amordaçar a instituição."