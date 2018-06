Psicólogo acusado de abuso sexual é recapturado em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina recapturou no município de Galvão, oeste de Florianópolis, um psicólogo acusado de abusar sexualmente de um deficiente mental de 17 anos. De acordo com a Rádio Jovem Pan, Rui Berte, de 48 anos, era foragido da Justiça gaúcha desde 2005, quando foi denunciado em Porto Alegre por abuso contra o jovem, que seria um dos seus pacientes. Segundo informações da Polícia Civil de Camboriú, que coordenou as investigações, Rui havia montado uma pizzaria no oeste catarinense, onde morava desde 2006. O psicólogo não resistiu à prisão e será levado nesta quinta-feira para Porto Alegre, onde existe um mandado de prisão em aberto contra ele.