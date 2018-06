PSOL quer levar Fátima Pelaes ao Conselho de Ética

Ele classificou como "gravíssimas" as acusações contra Fátima Pelaes. Alencar destacou também que busca fundamentar bem a representação para evitar um arquivamento. "A pior coisa do mundo é o Conselho arquivar, porque dá um atestado de inocência, por isso, precisamos ser bem criteriosos na elaboração da representação", disse,

O presidente do PPS, Roberto Freire (SP), por sua vez, lembra a dificuldade para a tramitação de processos no Conselho de Ética da Câmara. "Neste caso, acho que a Justiça tem capacidade de ser mais eficaz porque, no Conselho de Ética, o julgamento é entre pares, e há muito corporativismo."