O candidato à Presidência pelo PSTU, Zé Maria, reafirmou ontem que Collor, FHC e Lula atacaram os aposentados em seus governos e não vê motivos para que a Justiça Eleitoral conceda direito de resposta ao PSDB. No programa eleitoral do candidato de terça-feira, foi exibida uma frase de FHC chamando os aposentados de vagabundos. Ontem, o PSDB ingressou com uma ação no TSE pedindo direito de resposta.