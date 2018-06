PT acerta ida de Mercadante ao Senado para depor A bancada do PT no Senado se articulou para tentar abafar a repercussão das denúncias contra o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. A estratégia é levá-lo à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima semana, considerada um foro seguro e oportuno à defesa do ministro, apontado em reportagem da revista Veja como um dos protagonistas do "escândalo dos aloprados". Os petistas avaliam que Mercadante será bem acolhido na Casa, onde cumpriu mandato até 2010 e chegou a presidir a Comissão de Assuntos Econômicos - hoje sob comando do também petista Delcídio Amaral (MS). A audiência está agendada para terça-feira.