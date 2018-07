PT apóia CPI dos Transportes em São Paulo A bancada do PT na Câmara de São Paulo definiu nesta quinta-feira o apoio à abertura de uma CPI para investigar o sistema de transporte. Os petistas fizeram uma reunião e a abertura da CPI foi consenso em toda a bancada. "É um assunto que está no ar em toda a Câmara", afirmou o líder do partido na Câmara, José Laurindo. A tendência dos petistas é aprovar uma CPI que investigue apenas as denúncias de irregularidades envolvendo integrantes do Sindicatos dos Motoristas e Cobradores da capital. A CPI deve ser instalada na próxima semana. O vereador José Nogueira (PT) já protocolou um pedido nesse sentido. Entretanto, um outro requerimento pode ser apresentado pelas lideranças do partido na Casa, na próxima semana. Hoje, a bancada divulgou uma nota de apoio à CPI. Na nota, os vereadores lembram a história do partido com as entidades sindicais e dizem que estão preocupados com as denúncias de que diretores do sindicato receberiam propinas de donos das empresas para estimular greves na cidade.