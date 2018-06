PT cobra MPE sobre pagamento de Metrô O deputado estadual Simão Pedro, líder do PT na Assembléia, vai protocolar aditamento de representação no Ministério Publico Estadual e no Tribunal de Contas do Estado para que seja investigado o pagamento de R$ 92,3 milhões pelo Metrô de uma dívida de R$ 180 milhões ao Consórcio Via Amarela que a própria companhia contesta.