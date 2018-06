PT e DEM fecham aliança em Dourados

A coligação teve o aval de líderes nacionais do DEM, como o presidente nacional da legenda, Rodrigo Maia (RJ), e os deputados Antonio Carlos Magalhães Neto (BA) e Ronaldo Caiado (GO). O vereador Elias Ishy, ligado à Articulação de Esquerda do PT, disse que a direção nacional petista não aprova o acordo entre DEM e PT. Elias entrou com recurso contra a aliança.

Zauith tem apoio do governador reeleito André Puccinelli (PMDB). Também registraram candidatura ontem o principal adversário de Zauith, professor Genival Valeretto (PMN), além de candidatos do PSOL e do PSDC. A campanha eleitoral começa amanhã em Dourados e vai durar 30 dias.