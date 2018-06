PT e PMDB formatam chapa em Minas

Os diretórios mineiros do PT e do PMDB adiaram para dia 30 as convenções previstas para este fim de semana. Haverá ato conjunto na Assembleia, com a presença da presidenciável Dilma Rousseff, e apresentação oficial da chapa do senador Hélio Costa (PMDB), como candidato a governador, e do ex-ministro Patrus Ananias (PT) como vice.

O acordo para Patrus ser o vice foi fechado terça-feira à noite, numa reunião de duas horas na casa de Dilma. Além dela, participaram o presidente do PT, José Eduardo Dutra, Patrus e Costa. A decisão atende à vontade do presidente Lula e de Dilma, de "pacificar" o entendimento dos petistas mineiros com o PMDB.