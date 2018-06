PT e PSDB veem pesquisa com cautela Tanto PT quanto PSDB analisam com cautela o resultado da pesquisa Vox Populi, divulgada no sábado, em que Dilma Rousseff (PT) aparece com 38% e Serra com 35% das intenções de voto. O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, afirmou que não comemora resultado de pesquisa. O líder PSDB na Câmara, deputado João Almeida (BA), disse que só começará a valorizar resultado de pesquisas na segunda semana da propaganda eleitoral, que vai começar em agosto. / MARIÂNGELA GALLUCCI