PT encontra gráfica com panfletos contra Dilma em SP Cerca de 1 milhão de panfletos contra Dilma Rousseff foram encontrados, ontem, por membros do PT em uma gráfica no Cambuci, zona sul de São Paulo. Intitulado "Apelo a todos os brasileiros e brasileiras", o impresso é idêntico ao que foi distribuído em Aparecida (SP) em 12 de outubro e pede que os eleitores deem seus votos somente a candidatos de partidos contrários à descriminalização do aborto. Uma outra parte, de 1,1 milhão, já foi entregue e 20 milhões teriam sido encomendados. O material está assinado por três bispos da Regional Sul da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). De acordo com o contador da Pana Gráfica, Paulo Ogawa, o material foi impresso a pedido de Kelmon, que seria assessor do bispo de Guarulhos, d. Luiz Gonzaga Bergonzini.