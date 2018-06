PT entrega resposta para divulgação em site tucano

O direito de resposta foi autorizado pelo TSE após as declarações do deputado Índio da Costa (DEM), candidato a vice de José Serra, segundo as quais o PT seria ligado às Forças Armadas Revolucionárias (Farc) e ao narcotráfico. "Não tenho dúvida disso", acrescentou ele.

"O PT condena o terrorismo e rejeita a violência política contra qualquer cidadão, no Brasil ou fora do país. O PT, por meio de suas administrações municipais, governos estaduais e, especialmente, na Presidência da República, combate com firmeza a violência, o tráfico de drogas e o crime organizado, onde quer que ele se manifeste", diz o texto do PT.

O direito de resposta não cita o nome da candidata petista à Presidência, Dilma Rousseff - coisa que ocorreu em uma primeira versão, que o ministro Henrique Neves vetou.

O advogado do PT, Márcio Silva, reconheceu que a referência à candidata sobrava no texto e o partido o alterou. O texto aprovado ontem diz ainda que "em nenhum outro governo a Polícia Federal atuou com tanta eficácia contra o crime organizado".