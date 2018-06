PT escala Minc para conquistar apoio de Marina

Em busca dos eleitores de Marina Silva (PV) ligados a questões ambientais, o PT encomendou ao ex-ministro Carlos Minc um conjunto de propostas para reforçar o programa de governo da candidata do partido à Presidência, Dilma Rousseff.

Minc elaborou um documento com oito tópicos relacionados ao desenvolvimento sustentável e à preservação da natureza, como a redução de impostos para equipamentos geradores de energia limpa e a revisão da anistia a desmatadores proposta no projeto de reformulação do Código Florestal.

A avaliação da campanha petista é de que boa parte dos 19% dos votos obtidos por Marina no primeiro turno está ligada aos ideais verdes - apesar de o crescimento da candidata do PV nas últimas semanas de campanha ter sido impulsionado por questões ligadas à religião e ao aborto.

"A Marina acabou se tornando depositária de um voto mais conservador, mas ela já tinha 11% das intenções de voto três semanas antes dessa discussão", avalia Minc. Para ele, a maioria deles estava alinhado à "sustentabilidade, à ética e até à questão religiosa, mas não nessa proporção."

Entre as propostas que devem ser incluídas no programa de governo de Dilma estão a criação de critérios que destinam mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios a cidades com bons índices de preservação ambiental, a ampliação do crédito para empresas com baixa emissão de gases estufa e o corte de impostos para a produção de equipamentos para a geração de energia renovável (eólica, solar e de biomassa).

Sucessor de Marina no Ministério do Meio Ambiente e titular da pasta entre maio de 2008 e março de 2010, Minc saiu em defesa de Dilma para tentar apagar a imagem de que, no governo, a petista teria privilegiado o crescimento econômico em detrimento à preservação dos recursos naturais.

"Eu não vou dizer que a Dilma é ecologista de carteirinha. Ela é uma desenvolvimentista, mas é uma desenvolvimentista com sensibilidade ambiental", diz Minc. "Na minha gestão, das 10 principais guerras que travei, Dilma esteve do meu lado em oito."

Meio ambiente x PAC. À frente da Casa Civil por cinco anos, Dilma é apontada como pivô da crise que resultou na saída de Marina Silva do governo. Dilma teria pressionado o Ministério do Meio Ambiente para conceder licenças para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e teria dificultado a criação de áreas de proteção ambiental. "Essa foi a versão que preponderou", ameniza Minc. Segundo ele, Marina não teria ficado mais de 5 anos no ministério se não tivesse conseguido "fazer coisas boas".

Minc vem convocando cientistas e ambientalistas para integrar um manifesto de apoio a Dilma. O PT quer que profissionais engajados na defesa do meio ambiente assinem uma carta para declarar voto em Dilma.

Apoio verde

CARLOS MINC

EX-MINISTRO DO MEIO AMBIENTE

"As pessoas dizem que os conflitos com a Dilma e a questão das licenças

do PAC teriam sido a razão da saída da Marina do ministério, mas essa foi apenas a versão que preponderou"

"A Marina ficou 5 anos e 5 meses no ministério. Ela não teria ficado tanto tempo se não tivesse conseguido fazer coisas boas."