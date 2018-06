PT escala Patrus para buscar voto nas áreas pobres do Estado

O PT aposta na atuação do ex-ministro "do Bolsa-Família" Patrus Ananias para tentar minimizar o impacto da alta popularidade do ex-governador de Minas Aécio Neves em regiões estratégicas, como Vale do Jequitinhonha e o norte, as mais pobres do Estado. O PT calcula que se Dilma abrir vantagem de 2,5 milhões de votos em Minas haveria possibilidade de vitória no primeiro turno.

Coordenador da campanha da petista no Estado, Patrus traçou roteiro de visitas de Dilma às macrorregiões de Minas. A ideia é que Lula a acompanhe em pelo menos três viagens até setembro. A primeira desta série de visitas será dia 6.

O tucano, por sua vez, vai mostrar no programa de TV a chamada "agenda Minas-Brasil", uma série de investimentos da União no Estado caso ele seja eleito presidente. Serra, que na semana passada visitou Minas duas vezes e gravou cenas para o programa de televisão na periferia de Belo Horizonte, estará de volta no dia 4, em Poços de Caldas.