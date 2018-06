PT mineiro indica 4 'ministeriáveis' O PT de Minas vai apresentar 4 nomes para ocupar o primeiro escalão do governo Dilma Rousseff. Além do ex-ministro Patrus Ananias e do ex-prefeito Fernando Pimentel, incluiu entre os "ministeriáveis" os nomes do secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci, e do deputado Virgílio Guimarães. Também reivindica espaço no Departamento de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos Correios, Furnas e Banco do Brasil.