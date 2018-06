PT municipal quer Lula mais presente em São Paulo O diretório municipal do PT quer trazer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo menos três vezes para a cidade de São Paulo durante toda sua campanha à reeleição. Enquanto o partido finaliza os preparativos para os eventos deste fim de semana - os primeiros de Lula na capital paulista desde que a campanha foi iniciada -, a direção municipal da legenda tenta negociar outras duas visitas do presidente à cidade. Lula virá a São Paulo na próxima sexta-feira para participar de um jantar com empresários no Jockey Club de São Paulo. O evento pretende obter cerca de R$ 2 milhões por meio da venda de mil ingressos no valor de R$ 2 mil cada, uma receita que será dividida igualmente entre as campanhas de Lula à reeleição e a do senador Aloizio Mercadante ao governo paulista. No dia seguinte, Lula caminhará pelas ruas do bairro de São Mateus, na zona Leste da capital, em companhia de outras lideranças do partido. Segundo o presidente municipal do PT, Paulo Fiorilo, a idéia é convencer a coordenação de campanha de Lula a reservar pelo menos mais duas datas na agenda do presidente, uma delas para algum tipo de atividade na zona Sul da cidade e outra para encerrar a campanha, o que poderia ser feito por meio de algum grande comício. "Sabemos que é uma campanha curta", afirma o dirigente petista. "Mas estamos conversando para conseguir pelo menos mais dois eventos na capital", acrescentou. O jantar de sexta-feira não deverá ter um retorno grande do ponto de vista da preferência dos eleitores, na avaliação de Fiorilo. Ele afirma que, por se tratar de um evento voltado a um público específico, os benefícios deverão se concentrar principalmente na esfera financeira. Mas a atividade do sábado, segundo o dirigente, oferecerá ao presidente a oportunidade de estreitar o contato com o povo paulistano em uma região marcada pela presença de movimentos metalúrgicos e que esteve entre as prioridades da gestão da ex-prefeita Marta Suplicy. Caso consiga reservar mais datas na agenda do presidente, o PT municipal terá a oportunidade de fortalecer a imagem do presidente em um município com características eleitorais específicas, na avaliação de Fiorilo. Segundo ele, a cidade de São Paulo é marcada por uma forte manifestação de apoio ao PT, porém combinada a forças conservadoras. Uma pesquisa divulgada ontem pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) indicou que Lula possui uma rejeição de 46,3% junto ao eleitorado paulistano. Apesar de reconhecer que o eleitorado da capital é heterogêneo, Fiorilo minimizou o levantamento e insistiu que pesquisas semelhantes não mostram índices de rejeição tão altos junto ao eleitorado da capital. "Acho que há alguma distorção."