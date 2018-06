PT protocola pedido de registro da chapa de Lula no TSE O PT protocolou nesta quarta-feira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido de registro da chapa Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Alencar (PRB) como candidatos à reeleição para presidente e vice-presidente da República. Segundo informou o Protocolo do Tribunal, os pedidos foram entregues por um advogado do PT, em três formulários: o primeiro deles é o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), acompanhado da ata da convenção nacional do PT que homologou a chapa e de um CD contendo essa ata, e os dois outros são os Requerimentos de de Registro de Candidaturas (RRC) de Lula e Alencar.