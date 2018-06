PT quer que DEM e tucano sejam multados pelo TSE O PT contestou ontem no Tribunal Superior Eleitoral a propaganda partidária veiculada anteontem pelo DEM, em grande parte dedicada ao presidenciável do PSDB, José Serra. O PT quer que o DEM e Serra sejam multados e que o partido perca o direito de transmitir sua propaganda no primeiro semestre de 2011. De acordo com o PT, o DEM desrespeitou as regras de propaganda partidária, que deve servir para divulgar exclusivamente o programa e a proposta política de um partido e não promover um candidato.