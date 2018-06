PT trabalha contra tese da divisão entre ricos e pobres

BRASIL2

O medo de ficar de fora

Nas contas sobre o tamanho das bancadas na Câmara a partir de 2011, três Estados preocupam o PMDB, justamente os maiores colégios eleitorais. O partido teme perder vagas em São Paulo, por causa do fenômeno Tiririca (PR); no Rio, pela anunciada votação recorde do ex-governador Anthony Garotinho (PR), e em Minas Gerais, em consequência das dificuldades do candidato ao governo Hélio Costa diante da subida do tucano Antonio Anastasia. Mesmo se o PT conquistar a maior bancada, o PMDB reivindicará a presidência da Câmara no primeiro biênio. Mas deixará a briga para depois da eleição.

SÃO PAULO

Mensagem aos companheiros

Bem ao estilo Lula de falar com velhos amigos, o presidente recomendou que a campanha de Aloizio Mercadante (PT) reunisse prefeitos da região metropolitana, o que aconteceu na última quinta-feira. Em uma versão mais amena, o recado de Lula é que os líderes municipais "levantem da cadeira" e se empenhem na tentativa de levar a disputa com o tucano Geraldo Alckmin ao segundo turno. Além do comício com Dilma no dia 27, na capital, Lula participará do encerramento da campanha, dia 30, em São Bernardo, ao lado de Mercadante. Dilma estará no Rio para o debate da TV Globo.

PARANÁ

Altos e baixos

Em ascensão nas pesquisas, Osmar Dias (PDT) passou por uma pequena cirurgia no supercílio esquerdo, depois de uma queda. Não perdeu o bom humor: "Muita chuva, um escorregão e 12 pontos. Na cabeça e na pesquisa."

RIO

Personagens desaparecidos

Jorge Picciani (PMDB), que disputa o Senado, omitiu em seu site a citação feita por Dilma Rousseff a Marcelo Crivella (PRB), durante visita recente ao Estado. Crivella, por sua vez, tirou Picciani da foto ao lado da petista.