PT vai à Justiça contra blog que ataca Igreja O Diretório Estadual do PT fez ontem representações à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público - além de registrar boletim de ocorrência na polícia - para que seja investigado o blog Onda Vermelha - PT + 20 Anos no Poder (pt20anos.wordpress.com), que faz ataques à Igreja Católica. Em nota, o presidente do PT paulista, Edinho Silva, afirma que o blog é falso nem não representa a posição do partido e classificou o fato como "mais um dos episódios da campanha disseminada no submundo para atacar o PT e a imagem" da candidata Dilma Rousseff.