PT vai acionar DEM por artilharia eletrônica

O PT deve ingressar, nesta semana, com representação contra o DEM no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uso eleitoral da máquina pública e propaganda antecipada e de conteúdo negativo contra a pré-candidata petista à sucessão ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff. O secretário nacional de Comunicação do PT, deputado federal André Vargas (PR), informou que o partido irá tomar a medida judicial por conta dos e-mails distribuídos pelos gabinetes de parlamentares do DEM, com críticas a Dilma. O PT ainda estuda o valor da multa a ser pedida à Justiça e se a representação será estendida aos parlamentares envolvidos.